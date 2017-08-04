Порошенко предложил привлечь иностранных специалистов к расследованию убийства Шеремета

Президент Украины Петр Порошенко выразил готовность привлечь в состав группы по расследованию убийства журналиста Павла Шеремета иностранных специалистов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил журналистам во время торжественных мероприятий по случаю второй годовщины создания Национальной полиции Украины сегодня на Софийской площади в Киеве.

«Мы получаем ежемесячные отчеты, для этого мы встречаемся и со следователями, и с родственниками, и я думаю, что мы должны сделать все для того, чтобы и исполнители, и заказчики были привлечены к ответственности», - сказал он.

«Я со своей стороны делаю все для того, чтобы убийцы Шеремета были найдены, я сказал, что это дело чести Национальной полиции и следователей, мы это с контроля на снимем. Больше того, на встрече с родственниками я предложил, чтобы они дали мне предложения по привлечению иностранцев в состав следственной группы, я с удовольствием это сделаю для того, чтобы обеспечить прозрачность, эффективность, потому что доверие должно иметь первостепенное значение», - сказал президент.

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Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 в результате взрыва автомобиля. Полиция квалифицировала преступление по 2 ч. п. 5 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц).

Генеральный прокурор Юрий Луценко назвал основной версией убийства Шеремета месть за его профессиональную деятельность.

Министр внутренних дел Арсен Аваков не исключил, что к убийству Шеремета может быть причастна Россия. Он также заявил, что Национальная полиция готова заплатить 200 тыс. грн за любую информацию, касающуюся убийства журналиста.