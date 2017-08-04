Суд допросит троих свидетелей попытки надеть браслет на Полякова

Суд согласился допросить троих свидетелей того, как детективы пытались надеть браслет на нардепа Максима Полякова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Речь идет о двоих детективах НАБУ, а также сотруднике прокуратуры Черкасской области.

Также САП передала суду видео этих событий от 27 июля.

По просьбе адвокатов Полякова суд сделал перерыв до 8 августа, чтобы они могли изучить материалы ходатайства.

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Как известно, САП требует взыскать с Полякова 304 тыс грн залога, поскольку он не соглашается носить электронный браслет.

Сам Поляков утверждает, что сотрудники НАБУ пытались это сделать с нарушением процедуры. Кроме того, он считает, что браслет как средство контроля противоречит статусу народного депутата.