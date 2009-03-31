Два губернатора просят ВР не поднимать табачный акциз

Председатель Полтавской областной государственной администрации Валерий АСАДЧЕВ и председатель Харьковской областной государственной администрации Арсен АВАКОВ призывают депутатов всех фракций не допустить «легкомысленные решения в сфере налогообложения» и не принимать законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «О ставках акцизного сбора на табачные изделия» (регистр. № 4202). Об этом идет речь в открытом обращении В.АСАДЧЕВА и А.АВАКОВА к народным депутатам Украины, текст которого передан в УНИАН.

Губернаторы убеждены, что в случае принятия данного законопроекта, изменение акциза «будет иметь катастрофические последствия для экономики страны, экономического положения нескольких регионов Украины, а также состояния правопорядка на табачном рынке Украины».

В частности, авторы обращения заявляют что, доверие к Украине со стороны инвесторов и международных финансовых организаций наподобие МВФ будет подорвано, что приведет к сворачиванию инвестиций и к негативным социально-экономическим последствиям для целых регионов Украины.

Также в обращении отмечается, что в случае принятия законопроекта № 4202, решение парламента упразднит принятый в декабре прошлого года планомерный график поэтапного повышения акцизных ставок. Это, в свою очередь, спровоцирует существенный рост цен на отечественные табачные изделия. Вследствие этого, самые дешевые украинские сигареты будут на 65% дороже российских и на 230% - молдавских.

Должностные лица напоминают, что из опыта конца 90-х годов можно предусмотреть, что «почти 50% табачного рынка страны будет захвачено дешевой контрабандной и незаконно изготовленной продукцией. Это приведет к тенизации и криминализации табачного рынка, преодолеть которые административными и правоохранительными средствами станет практически невозможно».