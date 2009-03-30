В ПР рассказали, за что Ющенко должен быть наказан

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ убежден, что процедуру импичмента Президенту можно начать только при условии готовности как минимум 338 народных депутатов поддержать данное решение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

«Проведение процедуры импичмента возможно только в том случае, если в сессионном зале будет 338 народных депутатов, готовых это сделать», - сказал А.ЛАВРИНОВИЧ.

В то же время он заметил, что для начала процедуры импичмента необходимо минимум 226 подписей депутатов под документом об инициировании рассмотрения данного вопроса при наличии проекта обвинений.

А.ЛАВРИНОВИЧ также убежден, что в ВР этого созыва вопрос отставки Президента в порядке импичмента может возникнуть только в том случае, если об этом договорятся фракции Партии регионов и БЮТ.

«В этом созыве данный вопрос станет актуальным, и из теоретической плоскости перейдет в практическую, когда две фракции – Партии регионов и БЮТ - договорятся о том, что они начинают совместные действия в этом направлении», - сказал А.ЛАВРИНОВИЧ.

При этом он считает, нынешний глава государства должен быть наказан за «демонстративное и циничное нарушение Конституции Украины и законов».