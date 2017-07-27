Саакашвили намерен обжаловать лишение украинского гражданства в суде - адвокат

Защита политика Михеила Саакашвили обжалует в Апелляционном суде указ президента Украины о лишении его украинского гражданства.

Об этом заявил адвокат Саакашвили Павел Богомазов во время вече на Майдане Незалежности в Киеве, сообщает «112.ua».

«Когда будет определена дата заседания, придите в суд и поддержите», - сказал адвокат.

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По его словам, для того, чтобы подать иск, защите Саакашвили сначала нужно получить указ президента о лишении гражданства.

Как сообщал УНИАН, президент Петр Порошенко подписал указ о прекращении гражданства Украины экс-президента Грузии, лидера «Движения новых сил» Саакашвили.

Саакашвили, в свою очередь, заявил, что у него только одно гражданство - украинское.

«Сейчас меня хотят заставить получить статус беженца. Этого не будет! Я не собираюсь нигде оставаться и получать какой-то статус! Я буду добиваться законного права вернуться в Украину» - добавил он.