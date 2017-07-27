Украина не выдавала Саакашвили Грузии из-за риска политических преследований - СМИ

ГПУ отказала Грузии в выдаче Михеила Саакашвили в марте 2015 года, поскольку усматривала в делах против него в Грузии преследование за политические убеждения. Об этом свидетельствует документ Генпрокуратуры за март 2015 года, который получила "Украинская правда".

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"Анализ запросов с грузинской стороны в совокупности с докладом Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ, резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по Грузии, а также многочисленных публикаций в СМИ в отношении Саакашвили М.Н. дает основания полагать, что запрос о его выдаче был сделан с целью преследования за политические убеждения", - сказано в документе.

Документ ГПУ датирован 31 марта 2015 года и содержит перечень дел, возбужденных грузинской стороной против Саакашвили. При этом указ о предоставлении гражданства Украины Михеилу Саакашвили президент Порошенко подписал 29 мая 2015 года.

При этом Миграционная служба заявляет, что Саакашвили лишен гражданства Украины из-за "предоставления неправдивых сведений или фальшивых документов" в анкете.

Как сообщал УНИАН, 26 июля на сайте Государственной миграционной службы Украины появились информация, из которой можно было сделать вывод о том, что Порошенко издал указ о лишении гражданства Украины Саакашвили. В сообщении отмечалось, что полученные от грузинской стороны материалы в отношении Саакашвили проработаны ГМС Украины и рассмотренные Комиссией по вопросам гражданства при президенте Украины.

"По Конституции Украины президент Украины принимает решение об утрате гражданства Украины на основании выводов Комиссии по вопросам гражданства", - отметили в ведомстве.

В Администрации президента Украины подтвердили, что глава государства Петр Порошенко подписал указ о прекращении гражданства Украины Михеила Саакашвили, и подчеркнули, что согласно законодательству о защите персональных данных, этот нормативный акт не подлежит опубликованию, поскольку содержит конфиденциальную информацию.