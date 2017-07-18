Украина и Грузия подписали декларацию о взаимной поддержке территориальной целостности

Украина и Грузия подписали декларацию о взаимной поддержке суверенитета и территориальной целостности. Об этом пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко сообщил в Twitter.

Читайте такжеПорошенко начал визит в Грузию (фото)"Украина и Грузия подписали декларацию об установлении стратегического партнерства. В частности, о взаимной поддержке суверенитета и территориальной целостности", - написал Цеголко.

"Украина и Грузия подписали Соглашение о сотрудничестве в области образования. В частности, о содействии изучению украинского языка в Грузии", - также добавил он.

Как сообщал УНИАН, 17 июля президент Петр Порошенко начал государственный визит в Грузию. Программой визита предусмотрены встречи с президентом Грузии Гиорги Маргвелашвили, премьер-министром Гиорги Квирикашвили, председателем парламента Иракли Кобахидзе.