Генпрокуратура проверит заявление о якобы подделке НАБУ подписи помощницы Полякова

Народный депутат от фракции «Народный фронт» Максим Поляков заявляет, что Генеральная прокуратура Украины проверит заявления о якобы подделке работником Национального антикоррупционного бюро Украины подписи его помощницы Татьяны Любонько. Об этом Поляков написал на своей странице в Facebook.

Читайте также"Слава Богу, он коррупционер": НАБУ обнародовало видео о взятках нардепам Полякову и Розенблату«Хочу проинформировать общество о том, что по заявлению моей помощницы о подделке ее подписи работником НАБУ 21 июля 2017 Генеральной прокуратурой Украины внесены сведения в ЕРДР об уголовном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.366 УК (служебный подлог) и ч.1 ст.365 УК (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительных органов)», - сообщил Поляков.

Он добавил к сообщению фото ответа ГПУ на заявления Любонько. В документе отмечается, что по ее заявлениям о совершении уголовных преступлений от 19 июля Генпрокуратурой 21 июля внесены в Единый реестр досудебных расследований сведения об уголовном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.365 (превышение власти или служебных омочий) и ч.1 ст.366 (служебный подлог) Уголовного кодекса.

Как сообщал УНИАН, помощник подозреваемого во взяточничестве депутата Полякова (фракция «Народный фронт») Любонько подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.4 ст.368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом), ч.3 ст.28 ч.3 ст.369-2 (злоупотребление влиянием), ч.2 ст.369-2, ч.2 ст.240 (нарушение правил охраны или использования недр) Уголовного кодекса.

Генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что «зафиксирована совершенно четкий разговор Любонько с депутатом Поляковым, из которого следует, что он четко знал сумму вымогательства, график поступления средств и пропорцию распределения между получателями этих средств». По словам генпрокурора, это зафиксировано на аудио- и видеозаписях, полученных в ходе расследования.