Задержанному экс-прокурору Сусу грозит более 10 лет тюрьмы - Холодницкий

Бывшему чиновнику Генпрокуратуры Дмитрию Сусу грозит лишение свободы на срок свыше 10 лет.

Об этом сообщил журналистам руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий в среду, передает Украинская правда.

Отвечая на вопрос о возможных санкциях для Суса, Холодницкий сказал: "Это часть 5 статьи 191 Поскольку там была сумма около 400 тысяч гривен, и это особо тяжкое преступление - лишение свободы более 10 лет".

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Также он отметил, что следствие длилось более года, и сейчас решают вопрос об избрании меры пресечения.

"Скорее всего - содержание под стражей с альтернативой внесения залога", - добавил Холодницкий.

Он пояснил, что Суса задержали в аэропорту "Борисполь" потому, что у следствия появилась информация о намерении подозреваемого покинуть Украину на неопределенный срок.

"Это была оперативная информация", - сказал руководитель САП, не уточнив, куда именно, по версии следствия собирался выехать Сус.

Кроме того, он подчеркнул, что дело не является политической местью. "Подозрение обосновано, по моему мнению", - считает Холодницкий.

Как сообщал УНИАН, 25 июля детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали бывшего заместителя начальника Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики – начальника управления по расследованию уголовных производств в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины Дмитрия Суса.

Как известно, следователь Дмитрий Сус забыл указать в анкете добродетели авто премиум класса Audi Q7 стоимостью более 900 тысяч грн, что, как выяснили журналисты, принадлежало его 85-летней бабушке.

В августе 2016 произошло столкновение между сотрудниками ГПУ и детективами Национального антикоррупционного бюро, осуществлявших наружное наблюдение за Сусом.

В ГПУ заявили, что слежка было незаконной, в то время как НАБУ утверждает, что имели на это решение суда.

Также в НАБУ заявили, что следователи ГПУ задержали их детективов, незаконно удерживали и пытали их в течение многих часов. Вечером сам Сус отвез их в здание НАБУ.