В "Борисполе" детективы НАБУ задержали скандального экс-чиновника ГПУ Суса

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали бывшего заместителя начальника Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики - начальника управления по расследованию уголовных производств в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе НАБУ, экс-чиновника Генпрокуратуры задержали сегодня, 25 июля, на территории международного аэропорта "Борисполь".

Его подозревают в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 и ч.4 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ст.366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.

"По фактам возможных преступных действий задержанного лица детективы НАБУ осуществляют досудебное расследование в разных уголовных процессах, начиная с апреля 2016 года", - сообщили в ведомстве.

По данным Украинской правды, задержанным является Дмитрий Сус, которого ранее уволили за то, что он не внес в декларацию информацию о жилье и автомобиле.

Как известно, следователь Дмитрий Сус забыл указать в анкете добродетели авто премиум класса Audi Q7 стоимостью более 900 тысяч грн, что, как выяснили журналисты, принадлежало его 85-летней бабушке.

В августе 2016 произошло столкновение между сотрудниками ГПУ и детективами Национального антикоррупционного бюро, осуществлявших наружное наблюдение за Сусом.

В ГПУ заявили, что слежка было незаконной, в то время как НАБУ утверждает, что имели на это решение суда.

Также в НАБУ заявили, что следователи ГПУ задержали их детективов, незаконно удерживали и пытали их в течение многих часов. Вечером сам Сус отвез их в здание НАБУ.