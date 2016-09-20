Луценко отстранил троих сотрудников ГПУ на время проведения расследования конфликта с НАБУ

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

«Генеральным прокурором Украины принято решение об отстранении троих работников ГПУ от исполнения ими служебных обязанностей на время проведения служебного расследования по факту событий, которые происходили 12 августа с участием сотрудников Генпрокуратуры и Национального антикоррупционного бюро Украины по ул. Симона Петлюры в городе Киеве», - говорится в сообщении.

Читайте такжеЛуценко рассказал о раскрытой схеме уклонения от уплаты налогов в ювелирной отрасли на 150 миллионов (фото)

В ГПУ также подчеркнули, что решение об отстранении принято с целью эффективно, быстро и беспристрастно провести досудебное расследование по уголовному производству по факту указанных событий, которое проводит Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

Как сообщал УНИАН, в Киеве 12 августа произошел конфликт между сотрудниками Генпрокуратуры и НАБУ. Представители ГПУ незаконно задержали и в течение 11 часов без составления соответствующих протоколов удерживали двух сотрудников оперативно-технического подразделения Национального антикоррупционного бюро. Сотрудники НАБУ на конспиративной квартире рядом с указанным департаментом ГПУ осуществляли наблюдение за прокурорами в рамках нескольких уголовных производств. Задержанные сотрудники НАБУ сообщили об избиении, угрозах и психологическом давлении. По их словам, в этом участвовал лично Дмитрий Сус.

18 августа Луценко заявил, что по предложению директора НАБУ Артема Сытника передает расследование всех производств, возбужденных в результате конфликта между НАБУ и ГПУ, Службе безопасности Украины.