Прокуратура Грузии передала Украине факты, которые Саакашвили умышленно скрыл - Геращенко

Народный депутат, внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко подтвердил, что Саакашвили действительно лишён статуса гражданина Украины. Об этом он сообщил в Facebook.

"Это сделано в строгом соответствии с Законом на основании ст. 21 ЗУ "О гражданстве". Недавно, Генеральная прокуратура Грузии, передала Украинской стороне факты, которые не были ей известны во время принятия решение о представлении Михаилу Саакашвили гражданства Украины и которые Михаил Саакашвили умышлено скрыл", - пояснил нардеп.

Он добавил, что решение об отмене статуса гражданина принимается в случае, если лицо, желающее получить гражданство Украине предоставило заведомо не правдивые данные, солгало, представило фальшивые документы или скрыло важный факт из своей биографии.

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"Я считал и считаю ошибкой предоставление статуса гражданина Украины Михаилу Саакашвили. Думаю, что Михаил этот статус не очень то и ценил. Скорее использовал Украину как запасной аэродром в надежде вернуться в Грузию... Теперь у Михаила Саакашвили есть шанс попробовать реализовать себя в Нидерландах или в США", - добавил Геращенко.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В то же время, в сообщении ГМС прямо не указано, что лишили гражданства именно Саакашвили.

При этом отмечается, что материалы «насчет Михеила Саакашвили предоставлены Генеральной прокуратурой Украины, полученные от грузинской стороны, проработаны Государственной миграционной службой Украины, направлены на рассмотрение Комиссии по вопросам гражданства при президенте Украины, и в установленном порядке рассмотрены на заседании комиссии.

Сам Саакашвили ситуацию пока не комментирует, на данный момент он находится в США.