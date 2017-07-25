ГПУ сообщила подробности о масштабных обысках в "Укрспирте"

В ходе досудебного расследования уголовного дела насчет должностных лиц Государственного предприятия "Укрспирт" 24 июля следователи и оперативники налоговой милиции провели санкционированные обыски в местах деятельности предприятия на территории 14 областей Украины. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

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Отмечается, что указанное уголовное производство начато по ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.1, ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) УК Украины.

"Решение о проведении указанных следственных действий в местах осуществления деятельности госпредприятия "Укрспирт" принято после получения в ходе досудебного расследования сведений, которые подтверждают факты нарушения предприятием действующего законодательства Украины и предполагаемого неучтенного изготовления продукции", - говорится в сообщении.

Установлено, что бывшие руководители ГП "Укрспирт" в период 2012-2014 годов, являются фигурантами уголовных дел и находящихся в розыске.

В ГПУ отметили, что во время документирования преступной деятельности подпольных цехов по изготовлению ликеро-водочных изделий работниками налоговой милиции фиксировались факты поступления к ним спирта, неучтенно изготовленного на мощностях отечественных спиртовых заводов, который используется правонарушителями в качестве сырья для незаконного изготовления водки.

Согласно информации, на момент проведения обысков производственная деятельность осуществлялась в 10 местах осуществления деятельности "Укрспирта", в частности в Винницкой, Житомирской, Киевской, Львовской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

На 15 спиртовых заводах, которые на момент проведения мероприятий не вели производственную деятельность, установлены остатки спиртосодержащей продукции.

"По результатам принятых мер работники налоговой милиции изъяли и оставили на ответственное хранение 97 903,1 декалитров спиртосодержащей продукции на ориентировочную сумму свыше 180 млн грн. Решаются вопросы о назначении инвентаризации остатков продукции и сырья, находящихся на спиртовых заводах, а также проведение экспертиз образцов изъятой продукции", - подчеркнули в ГПУ.

Ранее про обыски на 41 спиртзаводе сообщил первый замглавы ГФС Сергей Билан.