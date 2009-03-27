Огрызко считает, что любой его преемник будет подчиняться Ющенко

Первый заместитель секретаря СНБО Владимир Огрызко считает, что с назначением нового министра иностранных дел внешняя политика Украины не изменится.

Об этом он заявил в эфире 5 канала.

"Вопрос не в фамилиях. Вопрос в том, что кто бы не пришел на место министра, а я желаю этому коллеге всего самого доброго и наилучшего, так как работа, в самом деле, трудная, но от этого внешнеполитическая линия никоим образом не изменится", - уверен Огрызко.

Он напомнил, что в соответствии с Конституцией президент является "руководителем внешнеполитической деятельности государства".

"Не может быть в государстве двух курсов. Должно быть единство, выход наружу, когда страна говорит одним голосом", - заявил экс-министр.

Отвечая на вопрос, какой блок вопросов будет курировать Огрызко в СНБО, он сказал, что "это вопросы международной безопасности, евроатлантической безопасности, вопросы ЕС" и прочее.

Также, комментируя реакцию России на декларацию Украина-ЕС относительно модернизации ГТС Украины, Огрызко заявил: "Если бы Россия обратилась в ЕС по поводу модернизации ее ГТС, неужели что-то подобное произошло бы в Украине? Никогда".

"То есть почему-то считают, что это ГТС, которая принадлежит России, а не Украине. От этого надо, в конце концов, избавиться", - сказал он.

Украинская правда