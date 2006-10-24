На место Зварича есть 4 кандидата

Среди кандидатов на должность министра юстиции Украины антикризисная коалиция, в частности, рассматривает Александра ЛАВРИНОВИЧА, Елену ЛУКАШ и Евгения КУШНАРЕВА.

Об этом сегодня пишет газета «ДЕЛО», ссылаясь на источник в Партии регионов.

По информации источника, Антикризисная коалиция подбирает претендентов на министерские посты, которые остались вакантными после ухода в отставку министров от «Нашей Украины». И кандидатом номер один на должность руководителя наиболее влиятельного из освободившихся министерств - Министерства юстиции - сейчас является заместитель министра Кабинета Министров Украины А.ЛАВРИНОВИЧ, который в правительстве Виктора ЯНУКОВИЧА 2002-2004 годов уже занимал пост главы Минюста.

Среди других кандидатов на эту должность называют экс-депутата и члена Высшего совета юстиции Александра ЗАДОРОЖНОГО. Рассматривается и кандидатура Елены ЛУКАШ, которая была одним из авторов коалиционного соглашения, а во время президентских выборов защищала В.ЯНУКОВИЧА в Верховном Суде. Однако, несмотря на то, что среди членов Партии регионов ее фамилия называется одной из первых среди претендентов на кресло главы Минюста, по информации «Дела», ее шансы возглавить министерство невелики.

Среди кандидатов называют также фамилию авторитетного юриста и экс-депутата Виктора МУСИЯКИ, который ранее вышел из рядов «Нашей Украины» и перешел в Партию регионов. Депутаты не исключают, что, чтобы получить министерский портфель, к «регионалам» могут присоединиться другие авторитетные политики. «Я не удивлюсь, что кто-то из «Нашей Украины» в срочном порядке вступит в ряды Партии регионов», — сказал «Делу» депутат Василий ГОРБАЛЬ.

Наконец, пишет «Дело», все шансы занять место главы Минюста есть у заместителя главы фракции Партии регионов Евгения КУШНАРЕВА, который ныне занимает должность председателя парламентского комитета по правовой политике. Сам Евгений Петрович опровергает свое желание занять министерский пост, а депутаты уверяют, что Е.КУШНАРЕВУ «не дадут передумать». По словам Тараса ЧОРНОВОЛА, нынешний приоритет для команды В.ЯНУКОВИЧА — расставить авторитетные фигуры в парламенте для сохранения антикризисной коалиции. «КУШНАРЕВ и БОГАТЫРЕВА — первые люди во фракции и в коалиции. Ослаблять ее вряд ли захотят», — сказал Т.ЧОРНОВИЛ.

Также много желающих занять кресло главы Министерства семьи, молодежи и спорта, пишет газета. «Регионалы» поговаривают, что могут поделиться этим портфелем с коллегами по коалиции — с социалистами. До недавнего времени кандидатом номер один на эту должность назывался Евгений ФИЛИНДАШ. Однако заместитель главы фракции Соцпартии Иван БОКИЙ опроверг эту информацию. «По ФИЛИНДАШУ — это все неправда», — сказал он. По информации газеты, социалисты намерены подобрать кандидатуру из состава центрального комитета Соцпартии. Если же «регионалы» решат не делиться квотой с СПУ, то пост «молодежного министра» может достаться Виталию ХОМУТЫННИКУ.

На должность главы Министерства по чрезвычайным ситуациям рассматриваются два претендента - нынешний министр охраны окружающей среды Василий ДЖАРТЫ и депутат Владимир СИВКОВИЧ. По информации «Дела», сам В.СИВКОВИЧ не исключает возможности своего назначения.

Меньше всего вопросов с назначением на должность главы Министерства культуры - единственным претендентом является Юрий БОГУЦКИЙ, который уже возглавлял Минкультуры при премьерах В.ЯНУКОВИЧЕ, Анатолии КИНАХЕ и Валерии ПУСТОВОЙТЕНКО. «Судя по моим разговорам с деятелями культуры, БОГУЦКИЙ очень компромиссно всеми воспринимается», — сказал «Делу» депутат Партии регионов.

Министерство здравоохранения, вероятнее всего, возглавит Татьяна БАХТЕЕВА, которая ныне возглавляет соответствующий комитет Верховной Рады. Однако, утверждают депутаты, сама она не дает согласия уйти в исполнительную власть. Еще одним из вероятных кандидатов называют нынешнего заместителя министра здравоохранения Александра ОРДУ.