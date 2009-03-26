Ющенко опять соберет Тимошенко, Литвина и Стельмаха

Завтра Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО проведет традиционную еженедельную встречу с первыми лицами государства: премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО, председателем Верховной Рады Владимиром ЛИТВИНЫМ и председателем Национального банка Украины Владимиром СТЕЛЬМАХОМ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Секретариате Президента сообщила пресс-секретарь главы государства Ирина ВАННИКОВА.

«Цель совещания у Президента – поставить окончательную точку в деле возвращения работы миссии МВФ в Украину. По убеждению главы государства, на будущей неделе миссия Международного валютного фонда может возобновить работу в Украине, и все органы государственной власти должны скоординировать свои действия с целью формирования стабильной программы сотрудничества Украины с Фондом в 2009 году», – сказала она.

По словам И.ВАННИКОВОЙ, В.ЮЩЕНКО также уделит внимание итогам Международной инвестиционной конференции по вопросам модернизации газотранспортной системы Украины, которая состоялась в Брюсселе.

Как отметила пресс-секретарь главы государства, Президент считает, что это проект панъевропейский, его результат является стратегическим для европейского газового рынка, роли и миссии Украины на этом рынке.

Отдельное внимание во время совещания будет уделено деятельности парламента. Глава государства настаивает на срочном урегулировании вопросов, связанных с акцизной политикой, наполнением Пенсионного фонда, а также сбалансироввнием бюджета НАК «Нафтогаз».

Также Президент подчеркивает необходимость создания рабочей группы с целью рассмотрения принципов приватизации двух-трех ведущих объектов.

«Мы должны не только открыть путь для приватизации таких знаковых объектов, как «Укртелеком», но и наладить механизм для обеспечения наполнения Стабилизационного фонда Украины», – передает слова Президента Украины И.ВАННИКОВА. Поскольку речь идет о стратегических объектах, соответствующие решения должны быть приняты на заседании СНБО.