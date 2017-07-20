В Турции отреагировали на заявление главаря "ДНР" о создании "Малороссии"

Заявления о создании "малороссии" усложняют путь к миру на востоке Украины.

Об этом заявил представитель МИД Турции Гусейн Муфтюоглу, сообщает агентство "Анадолу".

По его словам, Турция выступает за урегулирование ситуации на востоке Украины в соответствии с нормами международного права и с учетом территориальной целостности и суверенитета этой страны.

Муфтюоглу отметил, что Анкара поддерживает все мирные усилия в данном вопросе, в особенности шаги, предпринимаемые в рамках Минского процесса.

«Турция воспринимает заявления сепаратистов о создании нового государства на востоке Украины в качестве нарушения территориальной целостности Украины. Подобного рода высказывания и действия однозначно усложняют путь к миру», - подчеркнул Муфтюоглу.

Дипломат отметил значимость шагов всех сторон по мирному разрешению ситуации.

Читайте такжеУкраинская сторона в Минске призвала Россию осудить заявление боевиков о "Малороссии"

Как сообщали российские СМИ, 18 июля главарь боевиков «ДНР» Александр Захарченко предложил «вместо Украины» создать «переходное государство» «малороссия». По словам Захарченко, «создание нового независимого государства поможет остановить конфликт на Донбассе».

В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал личной инициативой заявление Захарченко о "малороссии". Он добавил, что РФ остается приверженной Минским договоренностям.

Секретарь СНБО Александр Турчинов высказал мнение, что заявление террориста свидетельствует о намерении президента РФ Владимира Путина возобновить продвижение военной агрессии вглубь Украины.

В свою очередь представитель Украины в рабочей подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы Евгений Марчук отметил, что заявление Захарченко блокирует Минский переговорный процесс по урегулированию ситуации на Донбассе.