РФ не будет возвращать Крым - российский журналист

Россия вернет Крым только в случае установления внешнего управления Российской Федерацией. Об этом в интервью ТСН.uа заявил российский военный журналист Аркадий Бабченко.

"Россия возвращать Крым не будет. Если только не будет внешнего управления. Потому что кто бы не пришел к власти, он Крым вернуть не сможет", - отметил журналист.

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Бабченко объяснил, что следующий российский президент-диктатор не вернет украинский полуостров, поскольку это будет означать для него политическое самоубийство", а президенту-демократу не даст этого сделать парламент РФ, который будет состоять в основном из коммунистов.

"То есть демократический лидер, который начнет процедуру деоккупации Крыма, здесь же получает импичмент в демократическом парламенте, потому что страна не демократическая", - подчеркнул Бабченко.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к России.

18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.

Обновлено. Журналиста Аркадия Бабченко убили вечером 29 мая в собственном доме.