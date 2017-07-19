Предложенный Трампом кандидат на должность посла США в РФ владеет бизнесом в Украине – СМИ

Аффилированные с Джоном Хантсманом компании, кандидатуру которого президент США Дональд Трамп выдвинул на должность посла США в РФ, были учредителями нескольких крупных активов в Украине, а также в странах СНГ. Об этом пишет Экономическая правда.

В частности, Huntsman International Corporation, зарегистрированное в штате Юта, в начале 2000-х годов являлось совладельцем украинско-американского СП ООО "Хантсман-Стирол".

Читайте такжеУспешный губернатор, миллиардер и критик Трампа: что известно о новом после США в России Хантсмане

Бизнес-партнером американской компании по этому предприятию был горловский концерн "Стирол", которым на тот момент владел гражданин США украинского происхождения Алекс Ровт.

В 2010 году концерн "Стирол", чьи производственные мощности расположены на оккупированной территории Донбасса, был выкуплен группой Ostchem Дмитрия Фирташа.

На данный момент основной бизнес Джона Хантсмана в Украине представлен киевским ООО "Хантсман-НМГ" — компания, через которую Huntsman International Corporation занимается реализацией химической продукции и материалов российского ЗАО "Хантсман-НМГ" (г. Обнинск).

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп выдвинул бывшего губернатора штата Юта Джона Хантсмана на должность посла США в России. Хантсман считается сторонником жесткой линии в отношении России. Он возглавляет экспертно-аналитический центр Atlantic Council.