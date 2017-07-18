Новым генсеком ОБСЕ стал швейцарский дипломат Гремингер

Совет министров Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе утвердил новым генеральным секретарем организации бывшего посла Швейцарии при ОБСЕ Томас Гремингера. Об этом говорится в заявлении на сайте организации.

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Также сказано, что бывшая министр иностранных дел Исландии Ингибьорг Сольрун Гисладоттир будет занимать должность директора Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.

В то же время экс-генсек ОБСЕ Ламберто Дзанньер стал верховным комиссаром по делам национальных меньшинств, а бывший лидер французской социалистической партии Арлем Дезир стал представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ. Совет министров ОБСЕ утвердил эти кандидатуры, которые ранее были поданы Постоянным советом организации, консенсусом.

Принятие этого решения стало возможным после истечения пятидневного срока, во время которого любая страна-член ОБСЕ могла подать возражения насчет указанных кандидатур. Как сообщал УНИАН, полномочия Дзанньера на посту генсека ОБСЕ закончилась 30 июня.