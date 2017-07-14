Джемилев предлагает признать политзаключенными лиц, лишенных свободы по решению органов власти РФ

Уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа, народный депутат Мустафа Джемилев (фракция "Блока Петра Порошенко") предлагает признать политическими заключенными лиц, лишенных свободы по политическим мотивам по решению органов власти Российской Федерации.

Читайте такжеВ оккупированном Крыму сообщают о задержаниях крымских татарСоответствующий проект закона "О признании политическими заключенными лиц, лишенных свободы по политическим мотивам по решению органов власти Российской Федерации, и условиях и порядке предоставления им государственной социальной помощи и льгот" № 6700 зарегистрирован в Верховной Раде.

В настоящее время текст документа на сайте парламента отсутствует.