27 марта в 18.30 в ресторанно-отельном комплексе “Фортеця Гетьман” (1-й км. Одесской трассы) состоится показ новой коллекции украинского дизайнера Голды ВИНОГРАДСКОЙ - “Элегантный оптимизм” (осень-зима 2009-2010).

Показ коллекции Голды ВИНОГРАДСКОЙ “Элегантный оптимизм” - это философия демонстрации коллекции по законам жанра фэшн-индустрии, облаченная в изящные кружева, и попытка совместить сказку с реальностью. Эстетико-философской основой создания новой коллекции Голды ВИНОГРАДСКОЙ послужил образ Барона Мюнхгаузена - неординарного, непредсказуемого, при этом элегантного.

Впервые эта коллекция была представлена на родине барона Мюнхгаузена в Германии, где получила уважительное признание и множество заказов на ее изготовление. 27 марта, во время дефиле, присутствующие смогут отметить понравившуюся модель и сделать заказ.

Почетный гость — Принц Лоренцо де МЕДИЧИ, также - 600 VIP-приглашенных, среди которых представители бизнеса, известные политики, дипломаты, выдающиеся деятели культуры и искусства, артисты, профессионалы мира моды, дизайнеры, журналисты.

Мероприятие пройдет на территории роскошного замка, где каждый посетитель станет участником происходящих событий.

Ответственное лицо - Ирина (067) 443-93-63.