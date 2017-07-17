Печально известный судья Вовк решил сняться с конкурса в Верховный суд

Председатель Окружного административного суда Киева (ОАСК) Павел Вовк подал заявление о снятии своей кандидатуры с конкурса в новый Верховный суд, пишет Судебно-юридическая газета. "На протяжении всего конкурса мне чинились всевозможные искусственные препятствия для успешного завершения моего участия в нем", - назвал одну из причин своего решения судья.

Читайте такжеВ Окружной админсуд Киева пришли с обыском - судья (фото)Вовк объяснил, что для этого на Высшую квалификационную комиссию судей (ВККС), которая проводит конкурс, оказывается давление. По словам судьи, сейчас открыто уголовное производство, в котором он проходит как свидетель, но на него также "пытались возложить вину". При этом сути дела он не раскрыл.

Вовк отметил, что обратился с соответствующим заявлением в ВККС не из-за "личных обстоятельств", которые "пытались организовать управляемые правоохранительные органы и отдельные политики, используя для этого своих пешек - кучку лиц, которые дерзко называют себя общественностью, которые являются политически мотивированными и предвзятыми в отношении большинства кандидатов".

Учитывая вышеизложенное судья также пояснил снятие кандидатуры тем, что своим поведением он "должен способствовать доверию к проведению конкурса".

Сегодня ВККС проведет последнее заседание, на котором рассмотрит выводыОбщественного совета добропорядочности в отношении шести судей, которые претендуют по должности в новом Верховном суде и среди которых есть Волк.

В апреле "Автомайдан" публиковал расследование в отношении незадекларированного имущества председателя ОАСК Вовка. В мае НАБУ провело обыски в квартире и незадекларованом доме Павла Вовка.