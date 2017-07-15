Добкин заявляет, что у него нет 150 миллионов для внесения залога

Народный депутат от «Оппозиционного блока» Михаил Добкин заявляет, что у него нет 150 млн грн для внесения залога в случае вынесения судом соответствующего решения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом депутат сказал журналистам в Печерском райсуде Киева, который рассматривает ходатайство Генпрокуратуры об избрании ему меры пресечения.

Прокуроры просили суд назначить Добкину меру пресечения в виде заключения под стражу с альтернативой залога в размере не менее 150 млн грн.

«У меня нет 150 млн, чтобы внести такую меру. Я считаю, что такая мера не обоснована», - сказал он.

По мнению Добкина, настоящая цель и главная цель Генеральной прокуратуры - лишить его свободы.

Он также высказал мнение, что дело против него носит политический характер.

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В настоящее время суд удалился в комнату для совещаний.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 13 июля дала согласие на лишение депутатской неприкосновенности, задержание и арест Добкина.

Генпрокуратура усматривает в действиях Добкина признаки умышленного сговора группы лиц для злоупотребления служебным положением и содействие мошенничеству с целью завладения 78 га земли в Харькове нормативной стоимостью более 220 млн грн.

Добкин отвергает все обвинения и уверяет, что Харьковский горсовет не принимал противозаконных решений, когда он был мэром города.

14 июля Добкину вручили уведомление о подозрении.