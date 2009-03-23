УТ-1 передумал пускать Ющенко в прямой эфир?

В 14.00 Национальная телекомпании Украины будет транслировать выступление Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО во время Международной совместной Конференции Украина-ЕС по модернизации газотранспортной системы Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, в 15.15 НТКУ будет транслировать встречу В.ЮЩЕНКО и главы Европейской комиссии Жозе Мануэля БАРРОЗУ, которая состоится в рамках конференции.

Ранее сообщалось, что в 12.45 Национальная телекомпания Украины будет транслировать в прямом эфире выступление Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО на Международной совместной конференции Украина-ЕС по модернизации газотранспортной системы Украины.