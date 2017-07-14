Журналистов "Радио Вести", ведущих прямой эфир, не обыскивают, а остальные сотрудники проходят допрос - Матиос

Журналистов «Радио Вести», ведущих прямой эфир, не обыскивают, а остальные сотрудники проходят допрос. Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сказал главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

«Журналисты, ведущие прямой эфир, сами лично не обыскивались. Они проводят свой эфир. Другие сотрудники, которые есть на территории этого этажа и других трех этажей, участвуют в процессуально-следственных действиях с соответствующим проведением допроса, осмотра их мобильных терминалов и т.д.», - сообщил он.

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В свою очередь, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что сегодняшняя спецоперация не касается журналистских материалов.

«Эта операция не касается журналистских материалов, которые они публикуют в соответствующих изданиях. Речь идет только о финансовых манипуляциях», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 июля, представители правоохранительных органов проводят 183 обыска в помещениях, принадлежащих Клименко и членам его семьи, в том числе в офисном центре "Гулливер" в Киеве, несколько этажей которого являются собственностью экс-министра и членов его семьи.

По словам Матиос, военная прокуратура совместно с Департаментом защиты национальной полиции и спецподразделением "Корд" проводит "вторую волну" реализации расследования по делу преступной организации Януковича-Клименко".

Главный военный прокурор заверил, что работа журналистов "Радио Вести", которое входит в медиа-холдинг Клименко и группы компаний "Юнисон", не прекратилась.

В то же время главный редактор газеты и сайта "Вести" Оксана Омельченко в комментарии журналистам сказала, что правоохранители забрали телефоны у журналистов издания.

"Ведущие радио говорят, что силовики обещают через 2 часа перекрыть им эфир, если они еще раз скажут что-то об обыске, который проходит сейчас в медиахолдинге "Вести". Они уже дважды сказали об обыске, следовательно, в целом осталось одно предупреждение и мы можем говорить, что эфир и радио окончательно вырубят", - рассказала Омельченко журналистам в лобби бизнес-центра "Гулливер".

Также, по ее словам, журналисты сайта издания "заблокированы в "переговорной", их не выпускают, у них забрали технику, и поэтому затруднена у нас коммуникация".

В свою очередь, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что силовики заблокировали имущество экс-министра на сумму 12 миллиардов долларов.