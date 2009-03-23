Литвин не увидел первый шаг к импичменту

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН не считает, что опубликование закона о временных следственных комиссиях является первым шагом для осуществления процедуры импичмента Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Об этом он заявил в воскресенье во время эфира на телеканале ICTV.

«Вряд ли это может быть шагом, хотя я вполне уверен в том, что эта тема будет развиваться», - сказал председатель ВР.

В.ЛИТВИН объяснил это тем, что на сегодня некоторые политики хотят отвлечь внимание людей от экономических проблем. «Поэтому, если это внимание не будет сфокусировано на Президенте, будут искать другого человека», - прибавил он.

Председатель парламента отметил, что закон о ТСК действительно позволяет реализовать вопрос об импичменте, отметив при этом, что по подсчетам экспертов, эта процедура займет не меньше 9 месяцев. «Вполне очевидно, что речь будет идти скорее всего не о пункте назначения, не о результате, а о процессе», - сказал В.ЛИТВИН.