Верховная Рада приняла закон «О Конституционном Суде Украины» (№6427-д). Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 245 из 364 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусмотрено, что в состав Конституционного суда входят 18 судей. Президент Украины, Верховная Рада Украины и съезд судей Украины назначают по шесть судей Конституционного суда.

Законом предусмотрено, что в составе суда действуют Большая палата, два сената и шесть коллегий. Большая палата действует в составе всех судей Конституционного суда. Также законом определены вопросы, которые будут находиться в ее компетенции.

Законом предусмотрено, что должностной оклад судьи Конституционного суда устанавливается в размере должностного оклада судьи Верховного суда.

Как отметил во время обсуждения народный депутат от «Батькивщины» Юрий Одарченко, оклад судьи КС составит 120 тыс. грн в месяц.

Судьям Конституционного суда, которые занимают должности секретаря Коллегии, выплачивается ежемесячная доплата в размере 5% должностного оклада судьи; заместителя председателя суда - 10% должностного оклада судьи; председателя суда - 15% должностного оклада судьи.

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Законом определено, что судья Конституционного суда в отставке получает ежемесячное пожизненное денежное содержание, выплачиваемое в размере 50% вознаграждения судьи Конституционного суда. Согласно закону, ежемесячное пожизненное денежное содержание судьи Конституционного суда в отставке выплачивается безотносительно к заработку (прибыли), который судья получил после выхода в отставку. Ежемесячное пожизненное денежное содержание судьи Конституционного суда в отставке выплачивают органы Пенсионного фонда Украины за счет средств государственного бюджета.

Законом определено, что отбор кандидатур на должность судьи Конституционного суда на конкурсной основе осуществляют конкурсные комиссии, которые создают соответственно президент Украины, Верховная Рада, Съезд судей Украины, а в период между съездами судей - Совет судей Украины.

Согласно законопроекту, судья Конституционного суда назначается на девять лет без права быть назначенным повторно.

Также законом определены основания для увольнения судьи Конституционного суда.

Предусмотрено, что судья без согласия суда не может быть задержан или содержатся под стражей или арестом до вынесения обвинительного приговора судом, за исключением задержания судьи во время или сразу же после совершения тяжкого или особо тяжкого преступления.

Законом предусмотрено, что сенат действует в составе девяти судей Конституционного суда. Персональный состав сенатов утверждается постановлением Конституционного суда. Сенат рассматривает вопрос о соответствии Конституции Украины (конституционности) законов Украины (их отдельных положений) по конституционным жалобам, а также другие вопросы, определенные настоящим Законом.

Вместе с тем законом предусмотрена новая форма обращения в КС - конституционная жалоба, которую может подать гражданин.

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Конституционной жалобой является представленное в суд письменное ходатайство о проверке на соответствие Конституции Украины (конституционности) Закона Украины (его отдельных положений), который применен в окончательном судебном решении по делу субъекта права на конституционную жалобу. Субъектом права на конституционную жалобу является лицо, которое считает, что примененный в окончательном судебном решении по его делу закон Украины (его отдельные положения) противоречит Конституции Украины.

Также определено, что конституционная жалоба может быть подана, если окончательное судебное решение по делу лица вступило в законную силу не ранее 30 сентября 2016 года.

Кроме того, законом вносятся изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях. В частности, предусмотрено, что неуважение к Конституционному суду Украины со стороны переводчика, свидетеля, специалиста, эксперта, других участников конституционного производства, привлеченных Конституционным судом к участию в деле, что проявилось в злостном уклонении от явки на заседание, пленарное заседание Сената, Палаты Конституционного суда Украина, или в неподчинении этих и других лиц распоряжению председательствующего или в нарушении порядка во время таких заседаний, а также совершение каких-либо действий, свидетельствующих о явном неуважении к Конституционному суду Украины, влекут за собой наложение штрафа от двадцати до ста не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

В Заключительных положениях отмечается, что этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.