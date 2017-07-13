Сегодня в Киеве состоится пленарное заседание саммита Украина - ЕС

Сегодня в Киеве состоится пленарное заседание XIX саммита Украина - Европейский Союз.

12 июля вечером состоялся рабочий ужин лидеров ЕС с президентом Украины Петром Порошенко.

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В составе делегации Евросоюза - президент Совета ЕС Дональд Туск, президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, высокий представитель ЕС по вопросам совместной внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини, вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, еврокомиссары Сесилия Мальмстрем и Иоганнес Ган.

Пленарное заседание откроется в 11.00.

В 12.30 запланирована совместная пресс-конференция Порошенко, Туска и Юнкера.