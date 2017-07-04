Юнкер раскритиковал Европарламент из-за низкой явки депутатов (видео)
19:47, 04 июля 2017Мир
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Утром в сессионном зале было не более 30 депутатов.
Президент Европейской Комиссии раскритиковал законодательный орган ЕС
Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер назвал законодательный орган ЕС "смехотворным" из-за сверхнизкой явки депутатов. Об этом говорится в сюжете ТСН.
Утром в сессионном зале было не более 30 депутатов. Юнкер возмутился и заявил, что это несерьезно и ноги его больше на таких собраниях не будет. Заседание было посвящено итогам председательства Мальты, и очевидно, в последний день перед каникулами тема оказалась неинтересной для остальных семи сотен законодателей.
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