Юнкер раскритиковал Европарламент из-за низкой явки депутатов (видео)

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер назвал законодательный орган ЕС "смехотворным" из-за сверхнизкой явки депутатов. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Утром в сессионном зале было не более 30 депутатов. Юнкер возмутился и заявил, что это несерьезно и ноги его больше на таких собраниях не будет. Заседание было посвящено итогам председательства Мальты, и очевидно, в последний день перед каникулами тема оказалась неинтересной для остальных семи сотен законодателей.

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