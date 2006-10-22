НАТО думает, что курс Украины выгоден России

НАТО учитывает законные интересы Москвы, в том числе на пространстве СНГ, однако не намерен отказываться от углубления связей с бывшими советскими республиками.

Об этом заявил генсек альянса Яап де Хооп Схеффер в интервью в преддверие визита 26 октября в Москву.

"Мы признаем легитимные интересы России, но это не означает, что мы откажемся от идеи углубления наших взаимоотношений с соседями России", - сказал он.

Как подчеркнул де Хооп Схеффер, государства, стремящиеся стать членами НАТО, не пытаются присоединиться к "антироссийскому" альянсу.

"Выступая в качестве партнеров, а может быть, однажды и в качестве государств-членов, они повышают свою способность вносить значительный вклад в решение общих проблем безопасности сообща. Для России это также выгодно", - считает генсек НАТО.

Отвечая на вопрос о том, какими видятся перспективы вступления Украины в НАТО, он отметил, что "Украина, как и Россия, - это важный стратегический партнер Североатлантического союза и одно из государств, выделяющих существенные воинские контингенты для проведения операций под руководством НАТО".

"Однако о том, насколько быстро вступать стране в Североатлантический союз и вступать ли вообще, решать украинскому народу и избранным этим народом представителям", - подчеркнул де Хооп Схеффер.

Украинская правда