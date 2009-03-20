Кабмину рассказали, что видят люди, когда он прячет голову в песок

Правительство и проправительственная коалиция проводят „политику страусов”, скрывает правду и убегает от ответственности. Такие обвинения сегодня в ВР озвучила нардеп от Партии регионов Инна Богословская во время презентации отчета Временной следственной комиссии ВР по вопросам расследования состояния функционирования газотранспортной системы Украины и обеспечения газом потребителей в 2008-2009 годах. “...вы „прячете голову в песок”, но на свободе остается то место, которое вы показываете своему собственному народу”, - такая фраза прозвучала с трибуны ВР.

Также Богословская рассказала о разнице в подходах к делу “проправительственной” и “оппозиционной” частей возглавляемой ею комиссии. “...мы предоставляем обоснованные доказательства того, что газотранспортная система, начиная с 2008 года, функционирует в ручном режиме, по коррупционным схемам; что газовые контракты, подписанные с Россией является убыточными и плохими для Украины; что украинская власть во время этих газовых договоренностей фактически провоцировала и шантажировала российскую сторону; что цены на газ в газовых контрактах являются убийственными для экономики Украины; что воровская политика правительства сейчас привела к увеличению цен на газ абсолютно для всех потребителей в Украине и что сегодня цены на газ обусловили увеличение цен на все продукты питания, на выплаты в коммунальной сфере. Это все сейчас правящая коалиция отрицает, ей, как и раньше, кажется, что люди живут очень красиво, с каждым днем все лучше, что цены падают.

По ее мнению, такая политика власти заслуживает того, чтобы Генпрокуратура возбудила “десятки уголовных дел”, потому что власть даже не имеет смелости честно посмотреть в глаза проблемам.