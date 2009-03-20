Томенко: то, что происходит в Киеве – это большое украинское недоразумение

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО не исключает объявления досрочных выборов городского председателя Киева по результатам деятельности парламентской Временной следственной комиссии относительно расследования обстоятельств нарушения Конституции Украины и законов, принятия незаконных распоряжений должностными лицами Киевской городской государственной администрации.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, об этом он сказал вчера в эфире на радио «Эра-ФМ» (ВСК по расследованию деятельности власти Киева была создана в Верховной Раде 19 февраля – УНИАН).

Также Н.ТОМЕНКО отметил, что проблему с нынешней властью в столице можно решить в случае, если Генеральная прокуратура возбудит уголовное дело, и Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ будет отстранен от деятельности в должности председателя Киевской городской государственной администрации. Другим вариантом является проведение референдума, на котором киевляне сами выразят недоверие мэру столицы, сказал вице-спикер.

«То, что на данный момент происходит в Киеве – это большое украинское недоразумение», - заявил Н.ТОМЕНКО.

По его убеждению, в любом случае и при любых обстоятельствах эту проблему необходимо решать. «Мы не должны ожидать новых идей «креаторов» от городской власти, а искать выходы из этой ситуации», - сказал Н.ТОМЕНКО.

Как подчеркнул вице-спикер, если уже городской председатель, защищая своего нигерийского друга Сандея АДЕЛАДЖИ, открыто заявил о том, что основная задача религии – зарабатывание средств, то очевидно, что «эта философия зарабатывания средств не только главная философия его братской религиозной структуры, но и главное кредо его команды». (УНИАН: 18 марта Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ на просьбу прокомментировать обвинение в адрес пастора церкви «Посольства Божьего» Сандея АДЕЛАДЖИ в организации завладения средствами граждан путем мошенничества, осуществленного в особо крупных размерах, заявил журналистам, что «религия – это обряды и зарабатывание денег»).

«При любых обстоятельствах я убежден, что в ближайшее время все государственные деятели и политики, которые сегодня защищают Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, все-таки поймут, что надо поддерживать киевлян, и мы избавимся от этого «недоразумения», - подчеркнул Н.ТОМЕНКО.