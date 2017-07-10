ГПУ привлекла к ответственности за службу в рядах боевиков 84 иностранцев, большинство из них россияне

ГПУ проводит досудебное расследование в уголовном производстве по факту ведения представителями РФ агрессивной войны против Украины.

На данный момент за совершение преступлений против национальной безопасности Украины и ее территориальной целостности привлечены к уголовной ответственности 84 иностранца, из них 64 – граждане России, сообщает пресс-служба ГПУ.

По данным ведомства, в составе незаконного вооруженного формирования "Призрак" террористической организации "ЛНР" с 2014 года под эгидой пророссийской организации United Continentale воюют иностранцы-наемники. Основателем и координатором "Призрака" является гражданин РФ Марков.

"Организация United Continentale является геополитическим движением крайне правой направленности, создана летом 2014 года в Белграде (Сербия). Выступает с критикой Европейского союза и НАТО. В состав организации входят граждане Франции, Сербии, Испании, Италии, Германии, Чехии, Болгарии, стран Латинской Америки, Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации. Большинство ее представителей проходили службу в иностранном легионе и участвовали в ведении боевых действий в разных странах мира", – сообщает пресс-служба ГПУ.

В ходе досудебного расследования установлены личности иностранцев-наемников из организации United Continentale, которые с июля 2014 года участвуют в составе созданных РФ и подконтрольных ей незаконных вооруженных формирований на территории Донецкой и Луганской областей.

По данным ГПУ, они систематически проходят военную подготовку на тренировочных базах в российском Ростове-на-Дону.

"В частности, гражданин Франции Гийом Кувелье в 2014 году принимал активное участие в ведении боевых действий против Украины на ее востоке в составе незаконных вооруженных формирований "Призрак", "Восток", а с 2015 года – в составе НЗФ "Всевеликое донское казачество". В настоящее время Кувелье якобы проходит военную службу по контракту в армии США. Данный факт сейчас проверяется Главной военной прокуратурой", – говорится в сообщении.

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Установлены также личности других иностранцев-наемников, которые являются гражданами Франции, Сербии, Бразилии, Чехии, Испании.

"Главная военная прокуратура продолжает расследование всех фактов и обстоятельств ведения РФ агрессивной войны против Украины с тем, чтобы каждое лицо, виновное в совершении этих особо тяжких преступлений против основ территориальной целостности Украины, мира и международного правопорядка, было привлечено к уголовной ответственности и понесло заслуженное наказание, которое определят как украинские суды, так и Международный уголовный суд", – сообщили в Генпрокуратуре.