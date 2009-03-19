У Ющенко увидели: Тимошенко готовит реприватизацию, если не экспроприацию

Президент Украины Виктор Ющенко считает абсолютно неприемлемым внедрение права, которым Фонду государственного имущества Украины позволяется в одностороннем порядке отказаться от договора купли-продажи в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения покупателем определенных условий договора.

Об этом заявил руководитель Главной службы социально-экономического развития Секретариата Президента Роман Жуковский, сообщает пресс-служба Президента Украины.

Р.Жуковский считает, что законопроект, одобренный на вчерашнем заседании правительства, не отвечает Конституции, которая, в частности, в статье 41 предусматривает, что право частной собственности является нерушимым. Принудительное отчуждение объектов права частной собственности может быть применено лишь как исключение по мотивам общественной необходимости и при условии предварительного и полного возмещения их стоимости. Конфискация имущества может быть применена исключительно по решению суда, напомнил Жуковский. По его мнению, «предоставление ФГИУ права разрывать договор купли-продажи за ненадлежащее выполнение его условий, даже если такой договор подписан еще 17 лет назад, даст возможность отбирать объект приватизации у нового владельца за самые малые нарушения. В то же время любые гарантии возвращения вложенных покупателем средств отсутствуют».

Как отметил руководитель Главной службы социально-экономического развития, предложенный правительством проект Закона также противоречит Концептуальным принципам обеспечения реализации национальных интересов в сфере приватизации, одобренным решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 февраля 2008 года.

Роман Жуковский отметил, что повторная приватизация - процесс длительный, и предыдущий покупатель может получить свои средства лишь через несколько лет. Кроме того, повторная продажа может вообще не состояться или же полученные средства окажутся меньше суммы, оплаченной прежним владельцем.

«Непонятно также, каким образом будут оценены и возмещены возможные инвестиции, сделанные во время действия договора купли-продажи государственного имущества его новым владельцем. Все эти вопросы предложенным законопроектом вообще не урегулированы», утверждает Р.Жуковский, добавляя, что «фактически такие нормы открывают путь к массовой реприватизации, а в худшем случае - просто экспроприации имущества у инвестора».

Как пример Р.Жуковский приводит ситуацию вокруг «Криворожстали», открытая и прозрачная приватизация которой была большим достижением, которое позволило получить неожиданно значительные средства. В то же время он напомнил, что на протяжении уже длительного времени между Фондом госимущества и компанией «АрселорМиттал» продолжается спор относительно выполнения условий договора купли-продажи. В частности, ФГИУ считает, что своевременно не были реализованы меры по реконструкции коксовых батарей № 3 и № 4, реконструкции цеха сероочищення коксохимического производства. В то же время компания «АрселорМиттал» достаточно аргументировано доказывает, что эти мероприятия были осуществлены своевременно, а проблема возникла в связи с задержкой оформления документов относительно введения их в эксплуатацию.

«Попытка просто вернуть себе это предприятие, без решения спора в судебном порядке, приведет к чрезвычайно негативному резонансу в мире и судебным искам к государству. В разгар кризиса необходимо будет просто забыть о существовании любого инвестиционного климата в Украине», - заявил Жуковский.

Руководитель Главной службы социально-экономического развития подчеркнул, что реализация предложенного Кабинетом Министров проекта Закона приведет вместо задекларированого правительством усиления социальной защищенности работников приватизированного предприятия сразу к двум проигрышам.

«Во-первых, все приватизированные предприятия подвешиваются «на крючок» решений чиновника ФГИУ, становятся не в состоянии планировать свою деятельность, а то и просто работать, если описанная схема реализуется. Следовательно, вместо усиления защищенности работников таких предприятий может появиться проблема массовых увольнений.

Во-вторых, мы возводим барьер на пути последующей приватизации. И это в условиях, когда мы планируем привлечь от приватизации почти 10 млрд. гривен для финансирования Стабилизационного фонда».

Поэтому, по словам Р.Жуковского, Президент Украины будет принимать все необходимые меры относительно обеспечения соблюдения права собственности в Украине и считает, что подъем экономической активности и увеличение инвестиционных возможностей является лучшей гарантией занятости населения и своевременной выплаты работникам заработной платы.

Справка: 18 марта в 2009 г. на заседании Кабинета Министров Украины был одобрен проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам приватизации относительно ответственности покупателей объектов приватизации» и принято решение о его внесении на рассмотрение Верховной Рады Украины.