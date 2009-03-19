ВР разрешила жителям Абхазии иммигрировать в Украину

Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменения в Закон Украины “Об иммиграции”.

Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовало 362 из 439 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Этим законом предусмотрено считать имеющими разрешение на иммиграцию в Украину иностранцев и лиц без гражданства, которые вынуждены были оставить места постоянного проживания в Автономной Республике Абхазия (Грузия), прибыли в Украину, получили в установленном порядке временную справку и прожили в Украине не менее пяти лет, а также их совершеннолетних детей, которые прибыли в Украину вместе с ними до достижения совершеннолетия, и обратились с заявлением о выдаче им вида на постоянное жительство в Украине.