Россия извинилась за задержание человека Тимошенко

Задержание председателя комитета Верховной Рады по иностранным делам, заместителя сопредседателя межпарламентской комиссии по сотрудничеству ВР Украины и Федерального Собрания Российской Федерации, вице-президента Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Олега БИЛОРУСА при прохождении паспортного контроля в московском аэропорту произошло из-за технических сбоев.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщил пресс-секретарь Посольства Украины в РФ Олег ВОЛОШИН.

Он подчеркнул, что Посольство Украины в России с сожалением отмечает факт неприятного инцидента при прохождении украинской парламентской делегацией паспортного контроля в одном из аэропортов Москвы, однако не усматривает в нем целенаправленных действий со стороны российских органов.

По информации представителя посольства, входящий в состав делегации О.БИЛОРУС действительно вынужден был в течении около 15 минут ожидать проверки своих документов.

«Как выяснили сотрудники посольства, встречавшие в аэропорту делегацию, имел место неприятный инцидент, связанный с техническими проблемами, возникшими у российских пограничников при согласовании списков украинской делегации. Насколько известно посольству, сотрудники соответствующих органов России принесли свои извинения народному депутату за доставленные неудобства», - сказал О.ВОЛОШИН.

Пресс-секретарь посольства подтвердил, что действительно, как сообщил О.БИЛОРУС в комментарии украинским СМИ, Посол Украины в России Константин ГРИЩЕНКО получил заверения от высокопоставленного руководства МИД России о том, что у членов украинской парламентской делегации не будет никаких проблем при прохождении паспортного контроля на границе.

По данному факту Посольством Украины подготовлена и направлена в МИД РФ нота с просьбой предоставить объяснения по данному инциденту.

«В целом считаем, что данный инцидент не должен стать поводом для очередного скандала в украинско-российских отношениях", - заявил О.ВОЛОШИН.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 марта, сегодня в Москве должно состояться восьмое заседание межпарламентской комиссии по сотрудничеству ВР и Федерального Собрания Российской Федерации.

В Москву прибыла делегация народных депутатов в составе представителей всех фракций. Возглавляет делегацию первый заместитель председателя ВР Александр ЛАВРИНОВИЧ.

Во время прохождения депутатами паспортного контроля возникла задержка с прохождением контроля народным депутатом Украины О.БИЛОРУСОМ. Его документы проверяли 20 минут.

О.БИЛОРУС заявил, что связывает эту задержку со своей позицией в вопросе признания мировым сообществом Голодомора в Украине 1932-1933 годов. “Этот инцидент представляет собой факт, который никогда не должен был случиться в отношениях между двумя странами. Есть основания считать, что инцидент был организован и спровоцирован в связи с тем, что я являюсь автором принятой Парламентской ассамблеей ОБСЕ резолюции по Голодомору”, - убежден О.БИЛОРУС.