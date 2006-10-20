Медведько сделал Гриценко встречное предложение

Генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО не будет принимать участия в предложенных министром обороны Украины Анатолием ГРИЦЕНКО теледебатах, а вместо них предлагает провести совместную коллегию.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

По информации пресс-службы, Генпрокуратура не является политическим органом, чтобы принимать участие в дебатах, а Министерство обороны является подконтрольным Генпрокуратуре институтом.

Кроме того, в пресс-службе отметили, что генеральный прокурор может принимать участие в дебатах, которые как правило происходят в суде, если ему придется защищать интересы граждан.

Как сообщал УНИАН, 18 октября представители Генпрокуратуры раскритиковали Минобороны за неэффективную борьбу с коррупцией и преступностью в Вооруженных Силах.

На следующий день А.ГРИЦЕНКО предложил А.МЕДВЕДЬКО провести теледебаты относительно ситуации в ВСУ и Генпрокуратуре.

"Граждане Украины имеют право на получение полной и объективной информации о ситуации как в Вооруженных силах, так и в Генпрокуратуре. Им недостаточно дозированных и предвзятых по своей сути сообщений пресс-службы Генпрокуратуры", - заявил ГРИЦЕНКО.

Со своей стороны, сказал министр, он готов обнародовать факты, документы и задать пакет вопросов, на которые А.МЕДВЕДЬКО будет не просто ответить.

На сегодня, 20 октября, телеканалы "1+1" и "5 канал" предложили свой эфир для проведения теледебатов между министром обороны и генеральным прокурором.