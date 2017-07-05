В Кремле уклонились от ответа об обмене пленных россиян на украинцев, содержащихся в РФ

В Кремле уклонились от ответа на вопрос о возможности обмена россиян, попавших в плен в Украине на украинцев, удерживаемых в РФ. Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Читайте такжеЗадержанного на Донбассе российского военного могут обменять на Сущенко – Фейгин«Точно вам ответить не могу», - отвечая на вопрос УНИАН, рассматривает ли Кремль возможность обмена граждан РФ, попавших в плен в Украину на граждан Украины, которых удерживают в России.

При этом он добавил, что рассматриваются все необходимые действия для защиты законных интересов граждан РФ в Украине.

Как сообщал УНИАН, российский контрактник Агеев был задержан украинскими военными в составе ДРГ боевиков, которая была обезврежена 24 июня под Желобком Луганской области.

Мать Агеева, его друзья и бывшие сослуживцы подтвердили журналистам, что после срочной службы тот остался служить в армии по контракту, который подписал в марте 2017 года. Разведчик Агеев 1995 года рождения попал в плен 24 июня в результате столкновения бойцов 93-й отдельной механизированной бригады ЗСУ и разведгруппы боевиков «ЛНР».

28 июня в Минобороны РФ заявили, что захваченный в плен в Луганской области россиянин Виктор Агеев в прошлом году «уволился в запас».

Кроме этого, Украина задержала несколько российский военных из оккупированного Крыма.