Игорь Палица: Суд под давлением властей вместо людей решил, кто будет руководить Луцком

Действующая власть, которую привел в кабинеты Майдан, через подконтрольные суды решает вместо людей, кто ими будет руководить.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook заявил председатель Волынского облсовета, член президиума УКРОПа Игорь Палица, комментируя решение суда по делу экс-секретаря Луцкого горсовета Игоря Полищука.

4 июля Львовский апелляционный административный суд удовлетворил исковые требования уволенного депутатами экс-секретаря Луцкого горсовета Юлии Вусенко. Для этого инстанции понадобилось всего 15 минут. Причем об апелляционных жалобах противоположной стороны судьи «забыли». По словам Игоря Полищука, во время рассмотрения дела у судьи уже был готов полный текст решения суда, то есть вопрос был решен еще до заседания.

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«Сегодня суд по указке «избранных» вместо жителей Луцка и делегированных ими представителей в городском совете принимает решение, кто должен руководить городом, а завтра он, по указанию избранных, будет решать вместо народа, кто должен управлять им! Избранные, опомнитесь и остановитесь! Вспомните, чего люди ждали, выбирая вас!» – написал политик.

Игорь Палица также отметил, что в результате попыток властей установить монополию на силу и принятие важных решений люди теряют веру в правду и справедливость, а доверие к институту Президента, Верховной Раде и Кабмину составляет сейчас менее десяти процентов.

В то же время всё, что происходит не по их сценарию, власти называют провокациями Москвы, а тех, кто говорит неприятную правду о правителях Украины – врагами и коллаборационистами, добавил представитель УКРОПа.