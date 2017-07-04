Тиллерсон приедет в Украину 9 июля - Госдеп США
13:21, 04 июля 2017Политика
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Ранее о возможном визите Госсекретаря сообщали украинские СМИ.
Рекс Тиллерсон / REUTERS
Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон посетит Украину 9 июля. Об этом в комментарии УНИАН сообщил представитель Государственного департамента США Джошуа Бейкер.
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«Да. Завтра я предоставлю новую информацию», - сказал он, отвечая на вопрос, запланирован ли визит Тиллерсона в Киев в это воскресенье.
Как сообщал УНИАН, 25 июня президент Петр Порошенко заявил, что в июле ожидаются визиты в Украину госсекретаря США Тиллерсона, генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша.
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