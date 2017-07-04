Тиллерсон приедет в Украину 9 июля - Госдеп США

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон посетит Украину 9 июля. Об этом в комментарии УНИАН сообщил представитель Государственного департамента США Джошуа Бейкер.

Читайте такжеСНБО на следующей неделе может рассмотреть законопроект о реинтеграции Донбасса - Геращенко

«Да. Завтра я предоставлю новую информацию», - сказал он, отвечая на вопрос, запланирован ли визит Тиллерсона в Киев в это воскресенье.

Как сообщал УНИАН, 25 июня президент Петр Порошенко заявил, что в июле ожидаются визиты в Украину госсекретаря США Тиллерсона, генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша.