В Украину на этой неделе приедет госсекретарь США Тиллерсон - СМИ

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон осуществит визит в Украину в следующее воскресенье. Об этом со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщает "Украинская правда".

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Сообщается, что Тиллерсон прибудет в Украину 9 июля, это будет короткий визит на 2-2,5 часа. Пока неизвестно, с кем именно госсекретарь США встретится в Киеве.

Этот визит считается достижением украинской дипломатии - он важен на фоне встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, который состоится в кулуарах саммита G20.

Ранее президент Украины Петр Порошенко анонсировал визит Тиллерсона в Украину в ближайшее время и сообщал, что "будут продолжены наши наработки в Вашингтоне". Также в июле ожидается визит генерального секретаря ООН Антонио Гуттереша и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Кроме того, президент говорил о предстоящем визите в августе министра энергетики США Рика Перри, а в ближайшие месяцы - министра обороны США Джеймса Меттиса.