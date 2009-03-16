Фельдману кажется, что БЮТу идеи для законов подбрасывает Черновецкий

Народный депутат Украины (фракция БЮТ) Александр ФЕЛЬДМАН предлагает всем инициаторам повышения в Украине налогов на малый и средний бизнес проводить презентации своих законопроектов прямо на рынках, в супермаркетах и торговых центрах.

Как сообщает пресс-служба депутата, об этом он заявил на пресс-конференции в Харькове.

«Хотел бы уже сегодня пригласить своих однопартийцев, министра финансов и министра экономики, которые выступают с различными идеями повышения налогов на рыночных предпринимателей, обязательно приехать в Харьков для встречи с предпринимателями. Незабываемый прием гарантирован!», - заявил А.ФЕЛЬДМАН.

При этом он предположил, что многих инициаторов повышения налогов и сборов просто «разберут на сувениры». В то же время, по его словам, добираться до места встречи с предпринимателями чиновники могли бы на Харьковском метрополитене, которому уже второй год подряд государство не выделят ни копейки.

А.ФЕЛЬДМАН считает, что большинство нынешних народных депутатов ВР, избранных по партийным спискам, давно уже оторвались от реальной жизни. «Такое впечатление, что многим моим коллегам и однопартийцам идеи для законопроектов подкидывает команда Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО», – заявил А.ФЕЛЬДМАН.

Депутат также сообщил, что в настоящее время представители крупнейших рынков и торговых центров со всей Украины готовят обращение к премьер-министру Украины, лидеру БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО с просьбой разобраться с антипредпринимательскими законодательными идеями однопартийцев.

При этом пресс-служба напоминает, что после попытки принять новую редакцию Закона «О местных налогах и сборах», который вызвал протесты со стороны представителей малого и среднего бизнеса, народный депутат от БЮТ Владимир БОНДАРЕНКО внес законопроект о введении дополнительных сборов с рыночных торговцев в Пенсионный фонд, а депутат от БЮТ Андрей СЕНЧЕНКО – законопроект о трехкратном повышении максимальной ставки единого налога.