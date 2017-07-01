В Госдуме РФ сообщения СБУ о причастности к кибератакам назвали "пакостью"

В Госдуме РФ сообщения СБУ о причасности к кибератакам назвали "пакостью", передают "РИА Новости".

"Они ищут в России любую уловку, любую делают пакость для того, чтобы каким-то образом все списать на Российскую Федерацию… Они пытаются создать сами какой-то фейк, а потом опять выдают за ту ситуацию", - заявил член комитета Госдумы по информационной политике Вадим Деньгин.

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Как сообщалось, Служба безопасности Украины установила причастность спецслужб РФ к масштабной атаке вируса-вымогателя Petya.A, которая имела целью целенаправленную дестабилизацию общественно-политической ситуации в стране.