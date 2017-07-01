СБУ установила причастность спецслужб РФ к масштабной кибератаке вируса-блокировщика

Служба безопасности Украины установила причастность спецслужб РФ к масштабной атаке вируса-вымогателя Petya.A, которая имела целью целенаправленную дестабилизацию общественно-политической ситуации в стране.

Об этом говорится в сообщении на сайте СБУ.

«Имеющиеся данные, в том числе полученные в рамках взаимодействия с международными антивирусными компаниями, дают основания считать, что к атакам причастны те же хакерские группировки, которые в декабре 2016 года атаковали финансовую систему, объекты транспорта и энергетики Украины с использованием вредоносного программного обеспечение TeleBots и Blackenergy. Это свидетельствует о причастности к этой атаке спецслужб РФ», - отмечают в СБУ.

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По оценке Службы безопасности Украины, заражение было спланировано и осуществлено заранее. Оно происходило в несколько этапов и началось накануне национального государственного праздника. Несмотря на то, что кибератака производит впечатление обычного вируса типа ransomeware (программное обеспечение для вымогательства денег), созданного для обогащения злоумышленников, на самом деле вирус является прикрытием масштабной атаки, направленной на Украину. Об этом свидетельствует отсутствие реального механизма завладения средствами, примитивность которого лишь подтверждает мнение о том, что обогащение не было целью атаки.

«Следует отметить оригинальность и специфичность масштабного вектора заражения, связанного с использованием прикладного бухгалтерского программного обеспечения. По данным источников СБУ, за последние годы он встречался лишь раз во время кибератаки со стороны Северной Кореи. Таким образом, основным назначением вируса было уничтожение важных данных и нарушение работы государственных и частных учреждений Украины для распространения панических настроений среди населения», - отмечают в СБУ.

Как сообщал УНИАН, кибератака состоялась 27 июня 2017 на государственные учреждения, объекты, финансового, энергетического транспортного сектора, а также частные предприятия с помощью вредоносного программного продукта Petya.A, который блокирует работу компьютерных систем. Вирус-блокировщик шифрует данные на компьютере и требует выкуп.