Решение Совета НСНУ: Наша Украина - не народный союз

Партия “Народный союз “Наша Украина” на своем съезде в субботу планирует упростить свое название.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам председатель совета партии НСНУ Роман БЕЗСМЕРТНЫЙ. По его словам, сегодня на заседании совета партии обсуждался вопрос вынесения на съезд предложения об изменении названия НСНУ на “Наша Украина”, которое раньше партия использовала только как сокращенное название.

Также он отметил, что на заседании было проанализировано состояние подготовки к съезду, обсуждены проекты документов.

По его словам, приятной новостью является то, что в состав партии вошли заместители главы Секретариата Президента Арсений ЯЦЕНЮК и Виктор БОНДАРЬ, а также министр здравоохранения Юрий ПОЛЯЧЕНКО, кандидатуры которых были поддержаны единогласно.

Кроме того, Р.БЕЗСМЕРТНЫЙ рассказал, что совет партии также обсудил принципы формирования руководящих органов. “Таким образом, можно сказать, что партия к съезду готова”, - сказал он, добавив: “Увидим, как пройдет”.