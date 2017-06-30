В МИДе рассказали о вариантах ужесточения правил въезда россиян в Украину, биометрические паспорта тоже рассматривают

Директор политического департамента Министерства иностранных дел Украины Алексей Макеев рассказал о возможных вариантах ужесточения правил въезда для россиян в Украину, въезд по биометрическим паспортам также обсуждают. Об этом он сказал во время пресс-конференции в Киеве.

Читайте такжеВведение визового режима с РФ Рада может рассмотреть на следующей пленарной неделе - ПарубийГоворя о вопросах введения визового режима с Россией, Макеев подчеркнул, что цель - "предотвратить, чтобы российские спецслужбы совершали здесь свои преступления, и увеличить контроль за тем, что Россия и ее спецслужбы могут делать на нашей территории".

"И здесь важен элемент - ограничения визовые, ограничения въезда на территорию Украины гражданам России, - это лишь один из элементов и один из инструментов, которые есть у государства Украина", - сказал он.

Макеев пояснил, что и Государственная пограничная служба, и Служба безопасности Украины имеют свои инструменты, как предотвратить попадание на территорию Украины российских "агентов".

"Работают спецслужбы, работает контрразведка, пограничники на пограничном контроле, на наземных пунктах пересечения, в "Борисполе"... также проводят соответствующую работу и предотвращают то, чтобы нежелательные лица попадали в Украину", - рассказал представитель МИД.

Он напомнил, что в свое время Украина ввела въезд для россиян на свою территорию по заграничному паспорту.

"Следующий элемент, который может быть выбран Украиной, - это разрешение на въезд для граждан России по биометрическим паспортам. И далее по нарастающей идут возможности как ограничения на въезд для определенных категорий граждан Российской Федерации, - это будут определять во взаимодействии со спецслужбами. Или введение реального визового режима, что переносит форпост в этой работе на консульские учреждения в Российской Федерации", - сказал Макеев.

Однако, по его словам, возможно введение и "абсолютного запрета" в случае, если это будет необходимо с точки зрения национальной безопасности.

"Набор инструментов достаточно высокий, но какой из них применять, - зависит от того, какая цель ставится, и над какой именно конкретной проблемой национальной безопасности работает правительство и Украинское государство", - отметил представитель МИД.

Отвечая на вопросы журналистов о том, когда может быть введен въезд в Украину для россиян только по биометрическим паспортам, Макеев отметил, что такая дискуссия в министерстве началась и происходит, в частности, с привлечением экспертов.

"Это одна из опций, о которой я сказал. Решений по поводу этого еще принято не было. У нас есть много инструментов, каждый из них имеет право на будущее. Будем исходить из реальных задач, которые будут ставиться перед МИД, перед спецслужбами руководством государства", - констатировал представитель министерства.

Как сообщал УНИАН, недавно секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что у граждан России при пересечении границы с Украиной будут отбирать биометрические данные.

6 июня председатель МИД РФ Сергей Лавров сказал, что Россия введет визовый режим с Украиной в ответ на аналогичные действия Киева.

«Когда всерьез говорят о введении визового режима, как вы думаете, мы должны все это проглатывать и не отвечать взаимностью?» - спросил он.

О подготовке введения визового режима с РФ министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил 22 декабря 2016 года. 30 декабря председатель Верховной Рады Андрей Парубий выразил надежду, что с 2017 года парламент сможет договориться о введении визового режима с Россией.

1 июня в Минюсте заявили, что Украина готова к введению визового режима с Российской Федерацией, но необходимо политическое решение.