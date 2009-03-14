БЮТ отказался принимать участие в выборах в Тернопольский облсовет

Блок Юлии Тимошенко заявил, что не будет принимать участия в выборах в областной совет Тернопольской области, поскольку считает их “фарсом, организованным Балогой”.

Проведение выборов в Тернополе является нарушением закона, поскольку они отменены Верховной Радой Украины и имеют соответствующее разъяснение Центральной избирательной комиссии, утверждается в заявлении пресс-службы блока.

В условиях кризиса любые внеочередные выборы опасны, не нужны и дестабилизируют ситуацию, настаивают в БЮТ.

”В сущности, сегодня Тернопольщина стала заложником клана Балоги, который пытается провести в местный совет свои коррумпированные интересы. Других серьезных и обоснованных причин проведения выборов не было и нет.

Именно на этих псевдовыборах Балога и Ко будут пытаться испытать самые грязные технологии из фальсификаций голосования. На Тернопольщине – на земле, люди которой всегда отдавали безоговорочное преимущество демократическим ценностям и идеалам, хотят испытать машину для обмана людей и пренебрежения их мнением.

Мы призываем всех наших сторонников и всех, кому небезразличная судьба Тернопольщины, не принимать участия в фарсе под названием «тернопольские выборы».