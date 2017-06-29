В ПАСЕ создали пророссийскую группу – нардеп

В Парламентской ассамблее совета Европы создана пророссийская группа.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп, член украинской делегации ПАСЕ Алексей Гончаренко.

«Пророссийская группа в ПАСЕ создана. Президент – Аделе Гамбаро из Италии. Секретарь – Тьери Марьяни, уже бывший депутат Национального собрания Франции, чьи полномочия как стена ПАСЕ вот-вот истекут. Это тот самый Марьяни, который возит делегации в аннексированный Крым», – написал Гончаренко.

Ранее он сообщал на своей странице, что «после провала своего смотрящего за ПАСЕ Педро Аграмунта (он же "Дон Педро"), Кремль запустил альтернативный сценарий развала работы ПАСЕ». По его словам, россияне пытаются создать новую "политическую" группу в ПАСЕ.

«По регламенту Ассамблеи 20 делегатов не менее чем из 6 стран могут создать свою группу. По имеющимся данным, в группу набирают делегатов из Турции, Азербайджана, Венгрии, Монако, Италии и Испании. Ну и понятно - сам Дон Педро», – отметил он.

Читайте такжеВ ПАСЕ собрали более 100 подписей за отставку Аграмунта - Арьев

Как сообщал УНИАН, 28 июня, представители группы Европейской народной партии приняли решение об исключении из своего состава президента ПАСЕ Аграмунта. После исключения Аграмунта из состава группы Европейской народной партии, обязанности президента ПАСЕ, согласно регламенту, будет исполнять вице-президент, народный депутат Верховной Рады Украины Георгий Логвинский.

В марте Аграмунт посетил Сирию вместе с делегацией российских депутатов. После этого в ПАСЕ начали требовать его отставки. Однако он отказался подавать в отставку, а процедуры отзыва президента в ПАСЕ нет.

28 апреля Бюро ПАСЕ большинством голосов выразило недоверие Аграмунту и отказало в разрешении осуществлять визиты, делать заявления и проводить другую деятельность на посту президента ПАСЕ.

2 июня Регламентный комитет ПАСЕ одобрил проект резолюции относительно возможности импичмента президента и вице-президента ассамблеи.