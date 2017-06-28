Скандал в ПАСЕ: Аграмунта исключили из группы, которая когда-то рекомендовал его в президенты Ассамблеи

Представители группы Европейской народной партии приняли решение об исключении из своего состава президента Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунта. Об этом УНИАН сообщил народный депутат Украины из фракции “Народный фронт”, член украинской делегации в ПАСЕ Леонид Емец.

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“Только что на своем заседании группа ЕНП приняла беспрецедентное решение - исключить Педро Аграмунта из состава своей группы, которая в свое время рекомендовала его на должность президента ПАСЕ”, - отметил депутат.

Он напомнил, что в ПАСЕ именно представление от парламентской группы является основанием для назначения человека на должность президента.

“Здесь есть квотный принцип, и каждый следующий президент представляет другую группу”, - добавил Емец.

“Учитывая его визит на российском самолете в Сирию, учитывая его поведение, когда он неоднократно просто обманывал Ассамблею, обещая самостоятельно подать в отставку, но так и не сделал этого, учитывая, что именно из-за этого были приняты изменения в регламент в части объявления импичмента президенту Ассамблеи, группа приняла решение, что Аграмунт просто не может оставаться в ее составе”, - отметил член украинской делегации в ПАСЕ.

По его словам, ни один член группы не проголосовал против исключения Аграмунта.

“Лишь двое воздержались, а все остальные члены группы проголосовали за то, что Аграмунт больше не может быть представителем ЕНП”, - подытожил Емец.

Как сообщал УНИАН, в марте Аграмунт посетил Сирию вместе с делегацией российских депутатов. После этого в ПАСЕ начали требовать его отставки.

Однако Аграмунт отказался подавать в отставку, а процедуры отзыва президента в ПАСЕ нет.

28 апреля Бюро ПАСЕ большинством голосов выразило недоверие Аграмунту и отказало в разрешении осуществлять визиты, делать заявления и проводить другую деятельность на посту президента ПАСЕ.

2 июня Регламентный комитет ПАСЕ одобрил проект резолюции относительно возможности импичмента президента и вице-президента ассамблеи.